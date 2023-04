Atlético de Madrid interessado em central de Mourinho

Roger Ibañez, internacional A pelo Brasil, é alvo de Simeone, mas romanos não prometem facilitar saída, tal a importância do jogador no esquema de Mourinho

O centro da defesa promete ser uma das zonas do campo mais reforçadas pelo Atlético de Madrid. Para além da iminente chegada de Soyuncu, os colchoneros devem mesmo avançar por um segundo central, com Roger Ibañez da Roma a perfilar-se como um sério candidato.

De acordo com la Gazzetta dello Sport, o internacional brasileiro está a ser seguido de muito perto pelo Atlético, que tem a consciência, ainda assim, da dificuldade do negócio, dada a importância do defesa no esquema de Mourinho.

Com contrato até 2025, Ibañez vem sendo um dos homens da confiança do técnico português. Desde a chegada de Mourinho, o central já fez 87 jogos, merecendo, também por isso, duas oportunidades na Canarinha.