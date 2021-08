Atlético de Madrid inicia defesa do título espanhol com triunfo em Vigo

Correa foi a grande figura da vitória do Atlético em casa do Celta de Vigo

Comandados de Diego Simeone suaram para bater o Celta, por 2-1.

O Atlético de Madrid começou com nota positiva a defesa do título espanhol conquistado em 2020/21, ao vencer por 2-1 no reduto do Celta de Vigo, este domingo, em partida da primeira jornada de La Liga.

Ainda sem João Félix, que recupera de uma cirurgia ao tornozelo, a equipa orientada por Diego Simeone adiantou-se aos 23 minutos, por intermédio de Ángel Correa. Já na segunda parte, aos 59', Iago Aspas restabeleceu a igualdade, mas o internacional argentino dos "colchoneros" voltou a marcar, aos 64', fixando o resultado final.

Nota para a expulsão de Mario Hermoso, central do Atlético, já em cima do apito final, aos 90+6'.