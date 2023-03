Atlético de Madrid goleou Sevilha em dia de recorde para Simeone

Redação com Lusa

O Atlético de Madrid goleou no sábado o Sevilha, por 6-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola, com Diego Simeone a tornar-se o treinador com mais encontros à frente dos colchoneros.

O argentino somou o 613.º jogo à frente do Atlético de Madrid, ultrapassando o mítico Luis Aragonés como o treinador que mais vezes comandou o Atlético de Madrid.

Para festejar este recorde, os colchoneros golearam o Sevilha, com Memphis Depay (23 e 26 minutos) a marcar os dois primeiros golos, antes de En Nesyri (39) reduzir para os andaluzes.

Griezmann (53), que chegou aos 150 golos pelo Atlético, Carrasco (69) e Morata (76 e 90+2) fecharam a goleada, num jogo em que o Sevilha desperdiçou uma grande penalidade, por Rakitic (74) e viu Gueye (80) ser expulso.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid subiu ao terceiro lugar, com 45 pontos, enquanto o Sevilha é 16.º, com 25, apenas um acima da zona de despromoção, de onde saiu o Getafe, que venceu o Girona (3-2).

O Villarreal isolou-se provisoriamente no sexto lugar, último de acesso às competições europeias, com cum triunfo em casa do Almeria, por 2-0.

O lanterna-vermelha Elche venceu pela segunda vez nesta edição da Liga espanhola, em casa do Maiorca, por 1-0.