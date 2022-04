Atlético de Madrid goleia o Alavés com João Félix e Suárez em destaque

Félix e Suárez bisaram na vitória (4-1) do Atlético de Madrid, que ocupa o terceiro lugar da La Liga.

O Atlético de Madrid venceu na receção ao Aláves, na noite deste sábado, em jogo da ronda 30 da La Liga. O português João Félix marcou aos 11 e aos 82 minutos, Suárez faturou aos 75' (grande penalidade) e aos 90'. Pelo meio, Escalante ainda empatou, aos 63', para os visitantes.

Com 30 jogos, os colchoneros ocupam o terceiro lugar (57 pontos), os mesmos do Sevilha (menos um jogo). Em quarto lugar está o Barcelona (54 pontos), mas com apenas 28 jogos realizados. A liderança está entregue ao Real Madrid, que segue com 69 pontos.