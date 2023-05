Atlético de Madrid goleia e destrona Real do segundo lugar em Espanha

A formação comandada por Diego Simeone aproveitou da melhor forma a derrota dos merengues na terça-feira, no reduto dos bascos, para subir à vice-liderança.

O Atlético de Madrid goleou o Cádiz (5-1) e destronou o Real Madrid do segundo lugar da Liga espanhola, numa 33.ª jornada ainda marcada pela derrota do Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, em Getafe (1-0).

Com 15 pontos em disputa, o Barcelona comanda com 82 pontos, mais 13 do que o Atlético de Madrid, com 69, enquanto o Real Madrid tem 68 e a Real Sociedad, quarta, também em posição de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, tem 61.

Frente ao aflito Cádiz, somente um ponto acima da linha de água, os colchoneros impuseram-se com golos do francês Griezmann, aos dois e 27 minutos, do espanhol Morata, aos 49, do belga Yannick Carrasco, aos 57, de penálti, e do defesa argentino Nahuel Molina, aos 73, enquanto Lozano reduziu para os visitantes, aos 72.

