Atlético de Madrid falha subida à liderança com derrota frente ao Alavés

João Félix cumpriu o segundo jogo de castigo, depois de ter sido expulso, por acumulação de amarelos, frente ao Athletic Bilbau (0-0), na quinta ronda do campeonato.

O Atlético de Madrid perdeu fora com o Alavés por 1-0, desperdiçando a oportunidade de ascender provisoriamente ao topo da Liga espanhola de futebol, numa partida em que o avançado português João Félix cumpriu castigo.

O capitão Victor Laguardia apontou cedo o único golo do jogo de abertura da sétima jornada, aos quatro minutos, e, apesar dos esforços dos colchoneros em inverterem o resultado, não houve mais golos até ao final da partida.

O Alavés, que ainda não tinha qualquer ponto somado na presente edição da La Liga e era lanterna-vermelha, ficou com os três pontos e segue no 19.º e penúltimo posto, enquanto o Atlético de Madrid está neste momento no segundo lugar, com 14 pontos, a dois do líder Real Madrid, que hoje recebe o Villarreal.

O árbitro dessa partida escreveu no relatório que João Félix lhe faltou ao respeito ainda no relvado e que, já a caminho dos balneários, o avançado português teve um comportamento antidesportivo.

Por essa razão, as instâncias disciplinares espanholas acrescentaram mais um jogo de castigo ao que é habitual em expulsões por duplo amarelo.

Félix, de 21 anos, está a cumprir a terceira temporada nos atuais campeões espanhóis e leva apenas três jogos disputados, ainda sem qualquer golo marcado.