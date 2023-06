Atlético de Madrid estuda regresso do símbolo anterior: sócios vão votar

Antigo símbolo do Atlético de Madrid

Os sócios vão votar no fim de semana o regresso do símbolo que esteve em vigor até 2017, com o clube a decidir se opta pela mudança consoante os resultados.

O Atlético de Madrid vai promover no próximo fim de semana uma votação entre os sócios para decidir se regressa ao símbolo que esteve em vigor até 2017.

O atual símbolo, que foi criado aquando da mudança para o novo estádio do Atlético, nunca foi consensual entre os adeptos, com a comissão social do clube a ter decidido analisar o regresso ao anterior esta quinta-feira, depois de uma reunião.

Os sócios colchoneros vão agora ter uma palavra a dizer sobre o assunto, com o clube a planear uma decisão consoante o resultado.