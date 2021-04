Atlético de Madrid empata com o Bétis e reassume a liderança da Liga Espanhola

O Atlético de Madrid empatou com o Bétis (1-1), este domingo, , no estádio Benito Villamarín, a contar para a 30.ª jornada da Liga Espanhola.

O ponto somado este domingo pode não ter sido o ideal, mas foi o suficiente para a equipa de Diego Simeone reassumir a liderança da Liga espanhola. Em visita ao Bétis, em Sevilha, o Atlético de Madid inaugurou o marcador, mas permitiu a reação do adversário e acabou por empatar (1-1).

Com mais um ponto, a equipa colchonera chegou aos 67 pontos, um a mais que o Real Madrid, que venceu o Barcelona no sábado. A equipa de Messi está em terceiro, com 65. O Bétis segue com 47 pontos, no 6º. posto da classificação.

O golo do Atlético de Madrid surgiu aos seis minutos: o passe de João Félix para Correa foi interceptado pela defensiva do Bétis e sobrou para Carrasco rematar para a baliza aberta. O empate da equipa da casa veio logo a seguir, aos 22', com remate certeiro de Tello para bater Oblak e deixar o marcador em igualdade.

No segundo tempo, o Atlético não pôde contar com ajuda de João Félix, que deixou o jogo logo nos primeiros instantes devido a uma lesão no tornozelo direito. Ele foi substituído pelo uruguaio Lucas Torreira. A equipa de Madrid tentou o segundo golo ao longo da etapa final, mas encontrou Claudio Bravo, guardião do Betis, em dia inspirado.