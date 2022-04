Atlético de Madrid empata com Granada mas chega provisoriamente à vice-liderança

Ferreira Carrasco tenta passar por Antonio Puertas, do Granada

Colchoneros não contaram com João Félix, que não joga mais época por lesão

O Atlético de Madrid registou esta quarta-feira um nulo (0-0) na receção ao Granada, em jogo da 33ª jornada da LaLiga, e chegou provisoriamente à vice-liderança da prova.

Sem João Félix, cuja época já terminou devido a lesão, a equipa de Diego Simeone não conseguiu abanar as redes de Luis Maximiano, titular junto do central Domingos Duarte no conjunto visitante, pelo que poderá ver o Barcelona (dois jogos a menos) e o Sevilha (um) a voltar a ultrapassá-la na classificação, caso vençam os respetivos jogos em atraso.

Os colchoneros contabilizam 61 pontos na vice-liderança da LaLiga, com o Barcelona e o Sevilha imediatamente atrás, ambos com menos um ponto.