Atlético de Madrid diz adeus à Taça de Espanha após derrota com a Real Sociedad

A Real Sociedad venceu esta quarta-feira em casa o Atlético de Madrid, que teve o internacional português João Félix a titular, por 2-0, nos oitavos de final da Taça de Espanha, agravando a crise de resultados dos colchoneros.

A formação basca adiantou-se no marcador aos 33 minutos, por intermédio do belga Adnan Januzaj, e selou a passagem à próxima fase da prova com um golo do norueguês Alexander Sorloth, logo no arranque do segundo tempo (47).

O Atlético de Madrid, que é quarto classificado na La Liga com os mesmos pontos da Real Sociedad, que é quinta, somou a quinta derrota nos seus últimos oito encontros.