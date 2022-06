Atlético de Madrid disposto a proposta milionária por Sarabia

Colchoneros estão na corrida pelo extremo espanhol e acenam com um vencimento elevado.

Pablo Sarabia é muito pretendido em Espanha, pois Sevilha, Villarreal e Atlético Madrid terão sondado o canhoto. No entanto, o Atleti de Simeone terá uma proposta milionária para convencer o jogador a firmar pelos colchoneros. O portal "Todofichajes" e o jornal "ABC" adiantam que o clube de João Félix tenta convencer Sarabia com um contrato de três anos, no qual o criativo receberia 6 milhões de euros de vencimento por ano.

Os meios de comunicação franceses e espanhóis reiteram que o PSG quererá cerca de 25 milhões pelo jogador, mostrando-se aberto a manter o espanhol na equipa principal caso não exista uma proposta tentadora. Até aqui, nenhum clube chegou perto desses valores.

Sarabia, recorde-se, jogou esta época no Sporting por empréstimo, faturando 21 golos pelos verdes e brancos. Os leões veriam com bons olhos a possibilidade do jogador continuar, mas isso implicaria quadruplicar o teto salarial, obrigando ainda a um elevado investimento na aquisição do atacante.

Quando questionado, na sexta-feira, sobre a hipótese de jogar pelo Sporting em 2022/23, Sarabia afirmou que "na vida tudo é possível", acrescentando que só estava "focado na seleção" e que, portanto, ainda não pensara no seu futuro. A prioridade do jogador de 30 anos é ser figura de proa num clube e assim manter o estatuto de titular no Mundial do Catar.