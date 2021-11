Atlético de Madrid desperdiça vantagem de dois golos e empata com o Valência

Colchoneros chegaram aos 90 minutos a vencer por 3-1.

O Atlético de Madrid de João Félix - entrou apenas aos 87 minutos da partida - empatou este domingo no terreno do Valência de Gonçalo Guedes, 3-3, num jogo em que esteve a vencer por 3-1 até aos 91 minutos.

Luis Suárez abriu o marcador aos 35', tendo um autogolo de Savic, na sequência de um remate de Gonçalo Guedes, empatado a partida, aos 50'. Depois, Griezmann (58') e Vrsaljko (62'), pareciam ter decidido a partida (1-3), mas o emblema colchonero desperdiçou a vantagem já nos minutos de compensação, quando Duro (92') e (96') bisou para empatar o encontro.

O Atlético de Madrid é agora o quarto classificado de La Liga, com 23 pontos, menos um do que o Sevilha (terceiro, mas com menos um jogo) e mais dois do que o Bétis (quarto, com 21). O Real Madrid é o líder isolado, com 27, mais dois do que o segundo, a Real Sociedad (25).