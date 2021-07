Atlético de Madrid deixa cair Griezmann: confira o motivo

Salário do avançado francês é incomportável para os colchoneros e Saúl, que seria moeda de troca com o Barça, roeu a corda.

A Imprensa espanhola avançou na segunda-feira que as negociações entre Atlético de Madrid e Barcelona por Griezmann caíram por terra.

A recusa do emblema catalão em pagar uma percentagem do salário do internacional francês - incomportável para os cofres colchoneros - precipitou o princípio do fim das conversações entre as partes, que terá conhecido o seu ponto final após Saúl Ñiguez, que seria moeda de troca no negócio, ter recusado ir para o Barcelona: o médio prefere sair para a Premier League, onde tem vários pretendentes de topo.

Desta forma, os catalães vão ter de arranjar uma nova solução para o futuro do avançado, que perdeu espaço com as chegadas de Depay e Aguero ao Camp Nou. A venda de Griezmann é considerada essencial por Joan Laporta para cumprir o teto salarial imposto por La Liga.