Atlético de Madrid ataca jovem goleador low-cost do Granada

Samu Omorodion estreou-se em LaLiga a marcar precisamente aos colchoneros, aos 19 anos

O Atlético de Madrid está disposto a pagar a cláusula de seis milhões de euros para contratar o jovem talento do Granada Samu Omorodion.

Aos 19 anos, e depois de marcar 18 golos em 19 jogos pela equipa B do Granada na última época, o hispano-nigeriano estreou-se em LaLiga a faturar contra os colchoneros, precisamente.

Segundo o El Desmarque, o Atlético não quer deixar passar a oportunidade de contratar um jovem promissor, goleador, por um preço tão baixo. Samu Omorodion está já na agenda de clubes ingleses, pelo que certamente não dura muito no Granada.

O plano inicial é asegurar a compra do seu passe e deixá-lo um ano no Granada, pois por agora as 25 vagas para inscrever jogadores do Atlético estão preenchidas.

