Atlético de Madrid aponta a um ex-Benfica para substituir Suárez

Além de Darwin Núñez, o Atlético de Madrid terá na lista de alvos Raúl de Tomás e Lautaro Martínez. Luis Suárez saiu e há uma vaga para colmatar.

O jornal espanhol AS escreve, este sábado, que Raúl de Tomás está referenciado pelo Atlético de Madrid. O interesse não é novo, mas cresce agora, numa altura em que os colchoneros procuram um substituto para Luis Suárez, que terminou o percurso no clube.

O jogador do Espanhol, de 27 anos, foi o melhor marcador da La Liga, com 17 golos, a par de Vinícius Júnior e Iago Aspas. A boa época que protagonizou foi premiada com nova chamada à seleção comandada por Luis Enrique.

O ex-Benfica tem contrato com o Espanhol até 2026.

De acordo com o diário AS, o Atlético de Madrid tem ainda Darwin Núñez, do Benfica, e Lautaro Martínez, do Inter, como alvos para aquela posição.