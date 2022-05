Atlético de Madrid anuncia despedida de Luis Suárez

O Wanda Metropolitano vai homenagear o avançado uruguaio e Héctor Herrera, que se despedem do emblema colchonero.

O Atlético de Madrid anunciou este domingo a saída de Luis Suárez do emblema colchonero. Numa nota publicada nas redes sociais, o clube espanhol informou que o avançado uruguaio, à semelhança de Héctor Herrera, serão homenageados no final da partida com o Sevilha.

"No final da partida, o Wanda Metropolitano homenageará Luis Suárez e Héctor Herrera, que se despedem hoje da família atlética. Após o final do duelo, não se levantem dos vossos lugares, porque viveremos um momento muito especial", pode ler-se.

De recordar que Héctor Herrera vai rumar à MLS na próxima temporada.