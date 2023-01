Atlético de Madrid agarra-se à zona Champions da La Liga

O Atlético de Madrid isolou-se no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer por 1-0 no estádio do Osasuna

O líder Barcelona, também com menos um encontro disputado, já está à considerável distância de 13 pontos, pelo que a principal preocupação do Atlético de Madrid passará pela permanência da zona Champions

O Atlético de Madrid isolou-se no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer por 1-0 no estádio do Osasuna, graças a um golo do médio Saul Niguez, aos 74 minutos, pouco tempo depois de ter substituído Pablo Barrios.

Os colchoneros, após a 19ª jornada da La Liga, estão a cinco pontos da Real Sociedad.

O líder Barcelona, também com menos um encontro disputado, já está à considerável distância de 13 pontos, pelo que a principal preocupação do Atlético de Madrid passará pela permanência da zona Champions apesar de poder ser apanhado na segunda-feira pelo Villarreal, caso se imponha ao Rayo Vallecano no encerramento da ronda.