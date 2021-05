Atlético de Bilbau empata e compromete possibilidade de alcançar lugar europeu

Empate 2-2 na receção ao Osasuna, em jogo da 35.ª jornada de La Liga.

O Atlético de Bilbau empatou este sábado a dois golos na receção ao Osasuna, na 35.ª jornada de La Liga, e comprometeu a possibilidade de alcançar um lugar de acesso às competições europeias.

A equipa basca entrou praticamente a ganhar, ao marcar logo no primeiro minuto, pelo avançado Jon Morcillo, mas o Osasuna não tardou a replicar e aos 12 minutos o médio sérvio Darko Brasanac restabeleceu o empate.

Na segunda parte, o Atlético de Bilbau voltou a adiantar-se no marcador aos 62 minutos, pelo médio Oihan Sancet, e quando parecia ter os três pontos "no bolso", eis que o avançado croata Ante Budimir fez o 2-2 a um minuto do fim do tempo regulamentar, aos 89.

Com este empate, a formação basca compromete o objetivo de chegar ainda ao sétimo lugar, que dá acesso às competições europeias, ocupado por ora pelo Bétis, que soma 51 pontos e recebe na segunda-feira o Granada, enquanto o Atlético de Bilbau segue em oitavo, com 46 pontos.

Noutro jogo deste sábado da 35.ª jornada, o Cádiz recebeu e venceu o Huesca, por 2-1, e segue numa posição tranquila na tabela classificativa, em 11º, com 43 pontos, enquanto a equipa visitante, que se encontra em 18º, com 30 pontos, em zona de despromoção, tem pela frente três jornadas para tentar manter-se no primeiro escalão do futebol espanhol.

Horas antes destes dois jogos, Barcelona e Atlético de Madrid empataram sem golos, em jogo que pode "abrir" caminho para o título ao rival Real Madrid, que fica a depender de si, na Liga espanhola de futebol.

Em Camp Nou, o Barcelona não foi autoritário e tão pouco teve a capacidade ofensiva de outras ocasiões, com mais posse de bola para os catalães, mas uma primeira parte que foi quase exclusiva dos colchoneros.

O guarda-redes alemão Ter Stegen negou o golo a Llorente, Carrasco ou Luís Suárez, enquanto Jan Oblak salvou o Atleti aos 41 minutos, após uma jogada individual de Messi, que viu o esloveno defender com a ponta dos dedos um lance de golo.

As duas equipas saíram para o intervalo com baixas: no Atlético Lemar saiu lesionado aos 13, e no Barcelona foi Sérgio Busquets, aos 32, e que foi levado ao hospital para observação após um choque de cabeça que o deixou com uma hemorragia nasal.

Na segunda metade, o "Barça", com Francisco Trincão sem sair do banco, apresentou-se melhor, mas ainda assim com dificuldades perante um adversário compacto, que fez entrar João Félix aos 67 minutos, mas sem impacto do português no jogo.

Nos últimos instantes, a equipa de Ronald Koeman foi a que esteve mais perto do golo. Dembelé atirou de cabeça por cima, aos 85 minutos, quando tinha tudo para fazer golo, e Messi ameaçou num livre frontal, aos 90.

O nulo penalizou os dois emblemas, que ficam "reféns" do rival Real Madrid e do que os "merengues" possam fazer nesta 35.ª ronda, em que recebem no domingo o Sevilha, quarto, e que em caso de vitória assumem a liderança de "La Liga".

"Sabemos que não dependemos de nós, mas vendo os resultados desta época, o campeonato continua em aberto", considerou no final o central do "Barça" Gerard Pique, admitindo que o rival Real também ainda tenha dificuldades.

Do lado do Atlético de Madrid, o guarda-redes Jan Oblak lembrou também que a reta final "será difícil para todos", mas não deixou de admitir que os colchoneros deixaram de depender apenas de si para chegarem ao título.

O Atlético lidera o campeonato com 77 pontos, mais dois do que o Barcelona, enquanto Real Madrid tem 74 pontos e o Sevilha 70, mas estes dois com menos um jogo disputado, faltando para os primeiros três jogos e para os segundos quatro.

Em caso de igualdade pontual, o Real Madrid tem vantagem no confronto direto com o Atlético (1-1, 2-0) e com o Barcelona (2-1, 3-1).

Também este sábado, em La Liga, Alavés e Levante empataram a dois golos, com os primeiros em fuga à zona de descida, um ponto acima de Valladolid (18.º), com menos um jogo, e o Levante, que teve Rúben Vezo a titular, na 13.ª posição, praticamente a salvo.