Atlético de Bilbau com prejuízo de 20 milhões de euros na época 2019/20

epa06713536 Athletic de Bilbao's players celebrate during the Spanish Primera Division soccer match between Athletic Club and Real Betis at San Mames stadium in Bilbao, Basque Country, Spain, 05 May 2018. EPA/Javier Zorrilla

Presidente Aitor Elizagi justificou resultado negativo com o contexto pandémico e a falta de solidez institucional do clube

O Atlético de Bilbau, da I Liga espanhola, terminou a época 2019/20 com um prejuízo de 20 milhões de euros, resultado negativo que o presidente do clube, Aitor Elizegi, justificou com o contexto da pandemia da covid-19 e a falta de solidez institucional do próprio clube.

"O ano anterior terá perdas de 20 milhões de euros devido ao encerramento e à falta de exploração do estádio, dos serviços comerciais, a não venda de bilhetes durante meses e a renúncia feita pela direção porque nem sabemos quando os nossos sócios voltarão ao San Mamés", explicou Aitor Elizagi.

O presidente do Atlético de Bilbau solicitou, em conjunto com Real Madrid, Barcelona e Osasuna, que o Conselho Superior de Desportos (CSD) "interprete as perdas objetivas face ao covid-19 sem restringir a responsabilidade das direções" destes clubes".

Aitor Elizagi recusou a ideia daqueles que pensam que "o encerramento do estádio, das lojas e a impossibilidade de vender um único ingresso em qualquer campo seja responsabilidade das direções dos clubes" e apelou à sensibilidade das autoridades.

"Existem momentos únicos na história do governo do futebol e do próprio Atlético [de Bilbau]", alertou o responsável máximo do emblema basco.

Não Perca Sporting Jovane para chegar ao clássico com o FC Porto fortalecido Avançado falhou o LASK e o Portimonense e vai aproveitar a pausa para completar uma reabilitação sem pressas e estar apto contra o FC Porto, no dia 18.

O presidente do Atlético de Bilbau não esclareceu, todavia, e tendo em conta o prejuízo de 20 milhões de euros apresentado, se o clube recorreu ao fundo de 115 milhões de euros destinados a atenuar perdas e a garantir a saúde económica e financeira do clube em situações extraordinárias.

No plano desportivo, Aitor Elizagi justificou os últimos quatro jogos perdidos do Atlético de Bilbau no Estádio San Mamés (se se contar com os últimos três da época passada naquele reduto) com a ausência do público nas bancadas.

"Isto não está a ser jogado em casa. Fingir que não sentimos falta dos nossos adeptos depois de dizer que eles são dos melhores do mundo é uma grande falta de perspetiva. Sentimos falta deles", rematou.