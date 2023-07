Atlético de Madrid contrata lateral ao Celta de Vigo

Javi Galán, de 28 anos, assina contrato para as próximas três temporadas

O Atlético de Madrid tem novo lateral esquerdo. Javi Galán foi contratado ao Celta de Vigo e anunciado, esta segunda-feira.

Tendo assinado contrato com os colchoneros até 2026, Galán despede-se do Celta de Vigo, clube onde atuou nas duas últimas temporadas, a última das quais sob as ordens de Carlos Carvalhal.

O defesa, de 28 anos, terá custado cinco milhões de euros ao Atlético de Madrid.