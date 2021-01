Atlético Bilbau vence Real Madrid e discute Supertaça com o Barcelona

Triunfo da equipa basca por 2-1.

O Atlético Bilbau venceu por 2-1 o Real Madrid, detentor do troféu, e assegurou a presença na final da Supertaça de Espanha de futebol, na qual vai defrontar o Barcelona, no domingo.

Em Málaga, os bascos beneficiaram de um mau passe do extremo Lucas Vázquez - que surgiu adaptado a lateral-direito nos "merengues" - e colocaram-se em vantagem, aos 18 minutos, através de Raúl García.

Antes do intervalo, o mesmo Lucas Vázquez cometeu novo erro e puxou Iñigo Martínez dentro da área, possibilitando que o Atléetico Bilbau dispusesse de uma grande penalidade e permitindo que Raúl García "bisasse", aos 38 minutos.

Marcos Asensio tentou inverter a situação no segundo tempo, mas, no espaço de sete minutos, viu os "ferros" impedirem o golo do Real Madrid. Na primeira situação, acertou no poste, após combinação com Eden Hazard, e na segunda viu a barra negar-lhe as intenções.

O Real Madrid "reentrou" na partida aos 73 minutos, graças ao golo do francês Karim Benzema, só que o conjunto basco conseguiu segurar a "magra" vantagem até final e "carimbou" a qualificação para a decisão da Supertaça, que, pelo segundo ano seguido, se disputa num formato com meias-finais e final.

Na final, agendada para domingo, no Estádio Olímpico de Sevilha, o Atlético BilbauBilbau vai defrontar o Barcelona, que na quarta-feira venceu outra formação basca, a Real Sociedad, através do desempate por grandes penalidades, depois da igualdade 1-1 registada no tempo regulamentar.

Esta será a quinta vez que o Atlético Bilbau disputará o troféu, sendo que a última foi em 2015, precisamente diante do Barcelona, e terminou com a conquista por parte dos bilbaínos, que alcançaram uma vitória por 4-0 em casa, na primeira mão, e depois empataram 1-1 na Catalunha.