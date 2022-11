Atlético aponta a Marcus Thuram e saída de João Félix ganha força

Oficialmente, no clube colchonero mantêm que o português é um ativo valioso para o futuro. Mas ele e Matheus Cunha estão na porta de saída e podem ajudar o clube financeiramente

O Atlético de Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões (estava no grupo do FC Porto) e, agora, tem um buraco financeiro para resolver, que pode passar pela venda de alguns jogadores., entre eles o português João Félix.

Em Espanha o jornal AS fala no interesse do clube colchonero no avançado francês Marcus Thuram, do Moenchengladbach, a custo zero (termina contrato). E na sequência, a publicação aborda a necessidade de fazer um encaixe, juntando que o futuro de João Félix e de Matheus Cunha está no ar.

Certo é que o Atlético de Madrid precisa de fazer encaixe financeiro para compensar a saída prematura da Liga dos Campeões e João Félix, que pretende deixar o clube, pode sair beneficiado.