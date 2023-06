Athletico Paranaense perde Scolari e despede Paulo Turra

Clube anunciou mudanças no futebol

Luiz Felipe Scolari já é o novo treinador do Atlético Mineiro e pouco depois de comunicar a sua saída de diretor técnico do Athletico Paranaense, este emblema anunciou ainda a saída do treinador Paulo Turra e do auxiliar técnico Carlos Pracidelli.

Scolari leva como adjunto, para o Atlético Mineiro, Carlos Pracidelli. Já o futuro do ex-Boavista Paulo Turra ainda não é conhecido.

Felipão era um defensor de Turra e praticamente o seu "padrinho", pelo que a sua saída deixou o antigo defesa em posição fragilizada.

Curiosamente, Paulo Turra também foi convidado para o Atlético Mineiro para adjunto de Scolari, mas o Globoesporte relata que este recusou e continuou no centro de treinos do Paranaense. Pouco depois, foi demitido.

Felipão é o novo treinador do #Galo!



Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Felipão assina com o Galo até dezembro de 2024. Carlos Pracidelli vem como seu auxiliar técnico: https://t.co/xKuzjw3AdY



#FelipãoÉGalo | #GaloPaixãoNacional pic.twitter.com/kRxQzYfslt - Atlético (@Atletico) June 16, 2023