Athletico, de António Oliveira, pode igualar pior marca em 16 anos no Brasileirão

Com cinco derrotas seguidas, Athletico Paraense recebe o Sport Recife no domingo para evitar igualar pior sequência em 16 anos.

Após um arranque de campeonato brasileiro promissor, o Athletico Paranaense, do treinador português António Oliveira, vive dias difíceis. A equipa soma cinco derrotas consecutivas na competição e, caso chegue à sexta, igualará a marca desagradável de seis derrotas seguidas de 2005.

O Athletico perdeu nesta sequência para Atlético-MG (2-0), São Paulo (2-1), Cuiabá (1-0), Corinthians (1-0) e, na última jornada, para o Palmeiras (2-1) de Abel Ferreira. Para encerrar o mau momento, o Furacão irá receber, às 22h15 deste domingo, o Sport Recife, na Arena da Baixada.

O jogo com o Sport será o número 40 na história do confronto. Até agora, são 12 vitórias do Athletico, 14 empates e 13 vitórias da equipa pernambucana. O Furacão marcou 45 golos e sofreu 40.

Maratona de jogos

Apesar do mau momento no Brasileirão, o Athletico está em fases decisivas de outras três competições: o campeonato paranaense, onde empatou no último jogo com o Cascável (1-1), nos quartos de final da Taça do do Brasil (venceu o Santos na primeira mão) e na meia-final da Sul-Americana.

"Temos que voltar rapidamente a vencer porque, independentemente de estarmos em todas as competições, nós não abdicamos do Campeonato Brasileiro. Então, assumo a quinta derrota, mas temos que rapidamente reverter a situação e perceber que, nos pontos corridos, a solidez defensiva conta muito. Portanto, temos que voltar a ser aquilo que nós fomos", disse António Oliveira após a derrota no Allianz Parque.