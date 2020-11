Athletic Bilbau vence o Bétis em casa

Redação com Lusa

Com este resultado, o Athletic Bilbau subiu para o oitavo lugar de La Liga.

O Athletic Bilbau bateu esta segunda-feira por 4-0 o Bétis, que contou com o internacional português William Carvalho a titular, em jogo da 10.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

A formação basca adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, através de um autogolo do defesa Victor Ruiz, e, antes do intervalo, aos 33, ampliou o resultado para 2-0, graças a uma oportuna recarga de cabeça de Ander Capa.

Já na segunda metade do jogo (59), o internacional espanhol Iker Muniain fez o terceiro para o Athletic Bilbau, após um bom lance de combinação com Iñaki Williams, e o médio Alejandro Berenguer fixou o resultado, aos 68.

Com os três pontos conquistados, a formação da casa subiu para o oitavo lugar de La Liga, com 12 pontos em nove jogos (tem um em atraso), enquanto o Bétis - William Carvalho deu lugar a Loren, aos 61 minutos - está na 12.ª posição, com 12 pontos em 10 partidas.