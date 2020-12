Athletic Bilbau vence Huesca com dois golos tardios

Redação com Lusa

O Athletic Bilbau venceu o Huesca com dois golos na reta final.

O Athletic Bilbau arrancou esta sexta-feira a ferros uma vitória sobre o Huesca (2-0), no jogo inaugural da 14.ª jornada da liga espanhola, graças a dois golos alcançados na reta final do desafio.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado bósnio Kenan Kodro, nascido no País Basco, fez o primeiro do encontro aos 86, convertendo com sucesso um penálti que o próprio tinha sofrido.

O defesa central Unai Nuñéz selou a vitória aos 90+1, dando três pontos ao Athletic Bilbau que lhe permitem subir, à condição, ao nono lugar da La Liga, com 17 pontos em 14 jogos.

Já o Huesca permanece no 20.º e último posto da tabela com 11 pontos e também com 14 partidas já disputadas.