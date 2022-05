Athletic Bilbau empata com Valência e tropeça na corrida à Europa

Redação com Lusa

O Athletic Bilbau, que luta por um lugar de acesso às competições europeias, não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Valência, este sábado, apesar de ter tido maior domínio do jogo, mais remates à baliza e mais oportunidades de golo.

Pela equipa visitante alinharam Thierry Correia, que foi titular, e Gonçalo Guedes, que foi lançado em campo aos 66 minutos, a render o médio norte-americano Yunus Musah.

Não obstante os dois pontos perdidos, o Athletic Bilbau subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, o último a dar acesso a uma prova europeia, a Liga Conferência, com 52 pontos, os mesmos do Villarreal, que só entra em ação no domingo, recebendo o Sevilha.

Noutro jogo da 35.ª jornada, o Celta de Vigo goleou na receção ao Alavés, por 4-0, com um bis do internacional espanhol Iago Aspas, aos 34 e 66 minutos, um golo do brasileiro Thiago Galhardo, aos seis, e um autogolo de Ximo Navarro, aos 57, lateral direito do Alavés que seria expulso aos 64, por uma entrada dura.

O fator casa também prevaleceu no Cádiz-Elche, com a formação andaluza a vencer por 3-0, dando um passo para a fuga à despromoção, numa partida que teve a curiosidade dos três golos terem sido marcados nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar, aos 80, 83 e 90+3, por Álvaro Negredo, Ruben Sobrino e pelo avançado hondurenho Choco Lozano, respetivamente.

Surpreendente foi o triunfo do Granada em Maiorca, pelos números com que se expressou, 6-2, mas que vale somente três pontos, mesmo assim vitais para a equipa andaluza, que trocou assim de posição na tabela classificativa com o seu adversário deste sábado.

O Granada subiu ao 17.º lugar, primeiro acima da linha de água, com 34 pontos, mais dois do que o Maiorca, com 32, que é 18.º, já em zona de despromoção.