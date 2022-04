Athletic Bilbau distinguido pela UEFA devido ao trabalho social na formação

Bascos receberam prémio de melhor clube de formação em 2021/22

A UEFA distinguiu esta segunda-feira o Athletic Bilbau com o prémio de melhor clube profissional de formação, pelo trabalho social realizado nas camadas jovens, nos galardões da 'UEFA Grassroots Award'.

O emblema basco é o primeiro clube espanhol a receber a distinção, após no ano passado ter sido o Werder Bremen, histórico alemão, a sair vencedor. Nesta edição, o Athletic superou a concorrência do Ferencváros (Hungria) e do Vilnius (Lituânia), que compuseram o pódio final.

O programa 'Abrigo de Proteção a Menores', encetado pelo Athletic Bilbau no centro de treinos de Lezama, foi o grande fator que levou à conquista do prémio, com a organização a enaltecer o trabalho de "proteção e salvaguarda das crianças" realizado pelo clube.

Entre as várias ações sociais conduzidas, a iniciativa dos bascos procura a criação de um ambiente seguro nos estádios, com base em protocolos de prevenção e atuação em situações de risco, com especial foco na ajuda a crianças que sejam alvo de vulnerabilidade social.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, na cerimónia de entrega do prémio, elogiou a crescente preocupação dos clubes em executar um papel de ajuda social, revelando sentir satisfação em participar em projetos que vão "muito além do desporto".

"A selecção dos vencedores dos Prémios de Base da UEFA [UEFA Grassroots Award] é uma tarefa agradável e inspiradora. Destaca os projetos impressionantes, inclusivos e notáveis ​​das federações nacionais e dos clubes de todo o continente [europeu], cuja influência vai muito além do desporto", afirmou.

Aitor Elizegi, presidente do Athletic Bilbau, também reagiu com sorrisos à conquista da distinção, considerando que a formação faz parte do ADN do clube basco.

"Este programa é fundamental para o Athletic, é a nossa base. É tudo o que o Athletic representa - confiança na juventude, confiança na sociedade - é uma necessidade e um valor. Tentamos transformar as nossas palavras em realidade. Nem sempre é fácil, mas o Athletic está empenhado nisso e agradecemos à UEFA por prestar atenção a este esforço", referiu.