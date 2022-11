Athletic Bilbau apanha Bétis e Atlético de Madrid

Redação com Lusa

No Pais Basco, o Athletic Bilbau juntou-se à condição a Bétis e Atlético Madrid na terceira posição da La Liha, após a 13ª jornada, com um triunfo caseiro por 3-0 sobre o Valladolid, 10.º, com destaque para um bis de Gorka Guruzeta.

Cada vez mais com o estatuo de lanterna-vermelha está o Elche, que foi derrotado na receção ao Girona (2-1) e continua a somar apenas quatro pontos, a sete da salvação, embora essa diferença possa aumentar com o decorrer da jornada.