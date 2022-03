Atento à situação do Chelsea, Manchester United pergunta por Thomas Tuchel

Treinador alemão interessa aos "red devils", diz o "The Telegraph".

A crise institucional instalada no Chelsea poderá provocar a saída de várias figuras importantes dos "blues". De acordo com o "The Telegraph", e tendo em conta o momento do clube, o Manchester United ter-se-á aproximado do treinador Thomas Tuchel, fazendo saber que estaria interessado em apresentar-lhe uma proposta caso decida sair num futuro próximo.

Neste momento, o treinador alemão não terá intenção de abandonar o Chelsea, mas os "red devils", à procura de um treinador para a próxima temporada, tem-no nos primeiros lugares da lista de interessados.

De recordar que Mauricio Pochettino, treinador do PSG, foi sendo apontado como alvo prioritário do Manchester United para o cargo, neste momento orientado por Ralf Rangnick.