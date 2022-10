Tottenham esteve a perder 2-0, mas ganhou na compensação em Bournemouth

Spurs com reviravolta importante, numa tarde em que o Chelsea perdeu em Brighton. Londrinos virados agora para a última jornada decisiva da Champions

Ultrapassado o trauma da Champions e o final de loucos diante do Sporting, o Tottenham regressou à Premier League e conquistou uma muito suada vitória no terreno do Bournemouth, por 2-3.

A equipa da casa esteve a vencer por 2-0, devido ao bis de Moore, mas os spurs operaram uma reviravolta fantástica. Sessegnon, Davies e Bentancur, este último já na compensação, marcaram os golos da equipa de Conte.

Com este resultado, o Tottenham mantém o terceiro posto da Premier League e distancia-se do Chelsea, que perdeu por 4-1, no terreno do Brighton.