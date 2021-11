Atenção, Sporting: Reus garante vitória sofrida ao Dortmund antes da visita a Alvalade

Figura do clube marcou o 2-1 final, a cinco minutos dos 90, no encontro diante do Estugarda

O Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu hoje o Estugarda (2-1), com um golo de Reus a acabar, e colocou-se a um ponto do líder da Bundesliga, o Bayern Munique.

Na sexta-feira, no encontro de abertura da 12.ª jornada, os bávaros foram derrotados pelo Augsburgo (2-1) e perderam a "almofada" pontual de quatro pontos que possuíam, liderando, agora, com 28, apenas mais um do que a equipa do português Raphaël Guerreiro, hoje no "onze" inicial. O Friburgo, com menos um jogo, fecha o pódio, com 22.

O Dortmund, que na quarta-feira se desloca a Lisboa para medir forças com o Sporting, só garantiu o triunfo já perto do apito final, quando Marco Reus, aos 85 minutos, apontou o tento vitorioso.

Antes, e depois de uma primeira parte sem golos, o holandês Donyell Malen abriu o ativo no Signal Iduna Park, aos 56 minutos, com Roberto Massimo a restabelecer, aos 63, uma igualdade que não durou até final, deixando os visitantes abaixo da "linha de água", no 16.º posto, com 10 pontos.