Atenção, Sporting: Midtjylland empata na Liga dinamarquesa

Redação com Lusa

Midtjylland empata sem golos em Randers para a Liga dinamarquesa.

O Midtjylland, adversário do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final na Liga Europa, empatou este domingo sem golos em Randers, para a 17.ª jornada da Liga dinamarquesa.

Com este resultado, o Randers é sexto colocado, com 24 pontos, apenas mais um do que o Midtjylland (sétimo), de uma classificação liderada pelo Nordsjaelland (35 pontos).

O Midtjylland, afastado em agosto da fase de grupos da Liga dos Campeões pelo Benfica, vai jogar com o Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final na Liga Europa, em 16 e 23 de fevereiro de 2023.