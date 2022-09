Atenção Sporting: Marselha poupa, goleia e lidera em França

Rival do Sporting na próxima terça-feira, na 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, deixou de fora a estrela Alexis Sánchez e durante o jogo deu descanso a Payet e Gerson

O Marselha, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, visitou o Angers no único jogo antecipado da 9.ª jornada da Ligue 1 e a estratégia de poupar alguns jogadores resultou na perfeição. O técnico Igor Tudor poupou Alexis Sánchez e na segunda parte tirou Payet e Gerson, logo após o Marselha chegar ao 3-0 com que acabaria a partida.

O rival dos leões na próxima terça-feira, em partida a disputar no Vélodrome e sem público por sanção da UEFA, subiu assim provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato francês, com mais um ponto que o PSG (o adversário do Benfica ainda não jogou nesta ronda).

Os golos do jogo foram marcados por Clauss (35'), Luis Suárez (50') e Gerson (59'). Refira-se que o português Nuno Tavares não jogou por estar suspenso por uma partida, por amarelos.