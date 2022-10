Marselha perde vantagem de dois golos antes da jornada decisiva da Champions

O Marselha, adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, esteve a vencer por 2-0, com golos de Bamba Dieng, aos oito minutos, e Iça Kaboré, aos 35, mas permitiu o empate na segunda parte, já com o português Nuno Tavares em campo

Um golo nos descontos de Kevin Gameiro permitiu este sábado ao Estrasburgo empatar 2-2 na receção ao Marselha, em jogo da 13.ª jornada da liga francesa, liderada pelo Paris Saint-Germain.

O Marselha, adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, esteve a vencer por 2-0, com golos de Bamba Dieng, aos oito minutos, e Iça Kaboré, aos 35, mas permitiu o empate na segunda parte, já com o português Nuno Tavares em campo.

O Estrasburgo reduziu por Lebogang Mathiba, aos 76 minutos, e empatou por Kevin Gameiro, aos 90+3, depois de o guarda-redes espanhol do Marselha Pau López o ter evitado por duas vezes.

A formação do Marselha, que na terça-feira joga a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões com o Tottenham, somou o quarto jogo consecutivo sem vencer e segue na quinta posição, com 24 pontos, a onze do líder Paris Saint-Germain.

O modesto Estrasburgo, que tem apenas uma vitória no campeonato gaulês, somou o segundo empate consecutivo e segue na 16.ª posição, com 10 pontos, sendo o primeiro clube acima da linha virtual de despromoção.