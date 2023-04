Atenção Sporting: Juventus perde com Lázio, que reforça vice-liderança da Serie A

Leões visitam conjunto de Turim na próxima quinta-feira (20h00), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A Lázio venceu este sábado por 2-1 na receção à Juventus, adversária do Sporting nos "quartos" da Liga Europa - primeira mão, em Turim, será disputada na quinta-feira (20h00) - na 29.ª jornada da Serie A, e segue em segundo lugar, a 16 pontos do líder Nápoles.

A equipa da capital adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic, mas a "Vecchia Signora" empatou quatro minutos volvidos, aos 42, pelo internacional francês Adrien Rabiot, resultado com que as duas equipas recolheram aos balneários.

Na segunda parte, uma bela assistência de Luis Alberto, aos 53 minutos, proporcionou a Mattia Zaccagni o segundo golo, com um potente remate ao canto inferior direito da baliza defendida pelo guarda-redes polaco Wojciech Szczesny.

O mesmo Zaccagni voltaria a fazer o gosto ao pé aos 57 minutos, mas o lance seria anulado por fora de jogo.

De destacar o regresso à titularidade do ponta de lança e internacional italiano Ciro Immobile, afastado por lesão há mais de um mês, e que já tinha sido utilizado na jornada anterior, em Monza, onde entrou aos 65 minutos, a render Pedro, curiosamente no mesmo minuto que hoje foi substituído pelo espanhol.

O Nápoles lidera a Serie A com 74 pontos, seguido da Lázio, com 58, da Roma, com 53, do Milan, com 52, e do Inter, em quinto, com 51, enquanto a Juventus segue no sétimo posto, com 44 (foram retirados 15 pontos na secretaria devido a fraudes fiscais na contratação de jogadores).

Leia também Andebol Três detidos no Benfica-Sporting, um por agredir capitão leonino Antes, fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) já tinha adiantado à Lusa que uma adepta "encarnada" tinha sido detida no recinto