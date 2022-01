Juventus goleia Sampdória e segue em frente na Taça

Triunfo por 4-1, diante do emblema de Génova. Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata fizeram o gosto ao pé

A Juventus qualificou-se esta terça-feira para os quartos-de-final da Taça de Itália, ao vencer na receção à Sampdória, por 4-1.

A "vecchia signora" começou a desbravar o caminho para os quartos de final com um golo do internacional colombiano Juan Cuadrado, aos 25 minutos, mas foi na segunda parte que cimentou o apuramento, com golos do central Daniel Rugani, do argentino Paulo Dybala e do espanhol Álvaro Morata, aos 52, 67 e 77, respetivamente.

A Sampdoria ainda reduziu para 2-1, reabrindo a discussão da eliminatória, aos 63 minutos, pelo médio Andrea Conti, mas foi uma ilusão que durou apenas quatro minutos, desfeita pelo terceiro golo da Juventus.

A equipa de Allegri espera, agora, pelo confronto entre Cagliari e Sassuolo para conhecer o adversário nos quartos-de-final da Taça de Itália.