Atenção Sporting e Braga: Eintracht Frankfurt, com menos um, vence líder da Bundesliga

A festa do Eintracht Frankfurt

As águias negras venceram por 2-0 na receção ao Union Berlim, que passa a partilhar a liderança do campeonato alemão com o Friburgo.

O Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu este sábado por 2-0 na receção ao líder Union Berlim, que está incluído no mesmo grupo do Braga na Liga Europa e viu o Friburgo alcançá-lo na topo da Bundesliga.

Em jogo da oitava jornada, as águias negras abriram o marcador aos 12 minutos, por intermédio do internacional alemão Mario Gotze e, à beira do intervalo, foi a vez do extremo dinamarquês Jesper Lindstrom festejar.

A expulsão do avançado francês Randal Kolo Muani, aos 69', ainda trouxe alguma incerteza quanto ao resultado mas o marcador não voltou a sofrer alterações na segunda parte.

O Eintracht somou a segunda vitória consecutiva na Bundesliga e atingiu provisioriamente o quinto lugar da classificação, com 14 pontos.

Já o Union Berlim ainda lidera a Bundesliga, mas não de forma isolada, uma vez que o Friburgo venceu por 2-1 na receção ao Mainz e alcançou os 17 pontos somados pela equipa da capital alemã.