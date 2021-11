Atenção, Sporting: Dortmund perde contra Leipzig e fica a quatro pontos do líder Bayern

Desaire por 2-1 para a equipa de Marco Rose, que levava quatro vitórias consecutivas na Bundesliga

Não se pode falar numa crise, mas é já a pior fase do Dortmund na época. O adversário do Sporting perdeu pela segunda vez seguida, agora para a Bundesliga, por 2-1, diante do Leipzig.

Nkunku abriu o marcador ao minuto 29. Já na segunda parte, Reus empatou, mas Poulsen, ao minuto 68, restabeleceu a vantagem do Leipzig e garantiu a vitória para a equipa da casa.

Com este resultado, o Dortmund fica a quatro pontos do líder Bayern de Munique, que venceu, neste sábado, a formação do Friburgo.