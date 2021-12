Atenção, Sporting: City chega aos sete e esmaga Leeds no Etihad

Triunfo por 7-0 permite à equipa de Guardiola chegar aos quatro pontos de vantagem sobre o Liverpool

Nem foi preciso qualquer português estar em destaque e marcar. O City fez bem mais do que a sua obrigação e confirmou o favoritismo, ao bater o Leeds por 7-0, no Etihad.

Sem Cancelo e com Bernardo Silva, que saiu ao intervalo, e Rúben Dias, que também não cumpriu os 90 minutos, no onze, o campeão inglês chegou logo ao intervalo com uma vantagem de três golos, marcados por Foden, Grealish e De Bruyne.

No segundo tempo, Mahrez marcou, De Bruyne bisou com um remate fantástico e até deu para os defesas Stones e Aké marcarem.

Com este resultado, o City chegou aos 41 pontos. Nos próximos dois dias, os citizens terão vantagem de quatro e cinco pontos sobre Liverpool e Chelsea, respetivamente.