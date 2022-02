Atenção, Sporting: City bate Brentford e abre vantagem de uma dúzia na liderança

Triunfo por da equipa de Guardiola permite cavar fosse de 12 pontos face ao Liverpool, que, ainda assim, tem dois jogos a menos

Com a possibilidade de abrir uma vantagem ainda mais confortável no primeiro lugar, o Manchester City não desiludiu e conquistou os três pontos face ao Brentford. A equipa de Guardiola venceu por 2-0.

Os golos de Mahrez, no primeiro tempo, na cobrança de uma grande penalidade, e de De Bruyne fizeram a diferença para uma equipa que contou com três portugueses no onze: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Com este resultado, o City chegou aos doze pontos de vantagem face ao Liverpool, que, ainda assim, tem menos dois jogos do que o rival.