Atenção Sporting: Arsenal volta a vencer na Premier League e segura liderança

Martinelli marcou o único golo do jogo

Triunfo por um golo sem resposta em casa do Leicester.

O Arsenal, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, venceu este sábado em casa do Leicester, por um golo sem resposta, em jogo da ronda 25 da Premier League. A formação orientada por Mikel Arteta alcançou o segundo triunfo seguido na prova, após a derrota com o Manchester City, graças a um golo de Martinelli.

O internacional brasileiro fixou o resultado final nos instantes iniciais da segunda parte, depois de Trossard, na primeira, ter visto um golo anulado após recurso ao VAR.

O português Fábio Vieira foi suplente não utilizado.

O triunfo permite ao Arsenal aumentar para cinco os pontos de vantagem para os citizens, que ainda este sábado vão entrar em campo, no terreno do Bournemouth.

A formação londrina joga em Alvalade no dia 9 de de março e recebe o Sporting uma semana depois.