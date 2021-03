Atenção Portugal: Luxemburgo causa espanto no arranque da qualificação

Vitória surpreendente em casa da Irlanda, no mesmo grupo de Portugal de qualificação para o Mundial.

A seleção do Luxemburgo teve uma estreia auspiciosa no grupo A de qualificação para o Mundial2022 de futebol, o mesmo de Portugal, ao vencer em Dublin a congénere da República da Irlanda por 1-0.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado Gerson Fernandes, dos russos do Dínamo de Kiev, quando faltavam cinco minutos para o final do tempo regulamentar.

Com este triunfo a abrir a sua participação no Grupo A, o Luxemburgo é terceiro classificado, com três pontos, mas tem menos um jogo do que a Sérvia e Portugal, que partilham a liderança com quatro pontos, enquanto as seleções do Azerbaijão (um jogo) e da República da Irlanda sequem em quarto e quinto lugares, ainda sem pontuar.

O Luxemburgo é o próximo adversário da seleção portuguesa, a qual recebe na próxima terça-feira, a partir das 19:45.