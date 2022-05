Atenção Portugal: Gana tenta garantir dois "reforços" para o Mundial

Eddie Nketiah e Callum Hudson-Odoi podem ser "reforços" de última hora para a seleção adversária de Portugal no Grupo H.

A seleção do Gana, que vai enfrentar Portugal na fase de grupos no Mundial do Catar, está prestes a poder contar com dois "reforços" sonantes a poucos meses do inicio da prova: Eddie Nketiah, do Arsenal e Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. A notícia é avançada pelo "Football.London", que assegura que ambos foram persuadidos para representar a seleção africana.

O jogador do Arsenal representou a seleção sub-21 dos Três Leões por diversas ocasiões, sendo mesmo o recordista de golos nesse mesmo escalão, marcando por 16 vezes. Ainda assim, não conseguiu nenhuma internacionalização pela seleção principal inglesa.

Já Hudson-Odoi conta com três internacionalizações pela seleção principal inglesa, mas poderá ainda representar os ganeses.

Caso ambos os atletas decidam jogar pelo Gana poderão enfrentar a seleção portuguesa no primeiro jogo de ambas as seleções no Catar, dia 24 de novembro, em Doha.