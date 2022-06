Atenção Portugal: Coreia do Sul, de Paulo Bento, goleada pelo Brasil

Seleção canarinha venceu por 5-1 um dos adversários de Portugal no Mundial.

A Coreia do Sul, equipa treinada por Paulo Bento e adversária de Portugal no Mundial'2022 de futebol, sofreu uma pesada goleada num particular frente ao Brasil (5-1), com Neymar a bisar em Seul.

Num encontro em que os sul-americanos já venciam por 2-1 ao intervalo, o avançado canarinho marcou aos 42 e 57 minutos, as duas vezes de grande penalidade, a castigar faltas sobre Alex Sandro, antigo jogador do FC Porto.

Richarlison abriu a contagem logo aos sete minutos, mas a Coreia do Sul ainda refez a igualdade por Hwang, aos 31.

Na segunda parte, já depois do bis de Neymar, Coutinho, aos 80 minutos, e Gabriel Jesus, aos 90+3, confirmaram a goleada.

A Coreia de Sul é adversária de Portugal no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em novembro e dezembro no Catar, num Grupo H que inclui ainda Gana e Uruguai. Por seu lado, o Brasil integra o Grupo G com Suécia, Camarões e Suíça.