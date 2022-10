Atenção Portugal: Cavani sai lesionado no jogo contra o Barcelona

Avançado uruguaio deixou o terreno de jogo ao minuto 18.

O internacional uruguaio Edinson Cavani, do Valência, saiu este sábado lesionado, aos 18 minutos, do jogo contra o Barcelona, da 12.ª jornada da Liga espanhola de futebol, quando falta menos de um mês para o Mundial do Catar.

O avançado sul-americano saiu com uma lesão no tornozelo direito, repetindo as dores já sentidas na partida frente ao Elche, também na La Liga, há duas semanas.

Cavani conta com uma série de quatro golos e uma assistência nos últimos quatro encontros do Valência.

O Uruguai é adversário de Portugal no Grupo H do Mundial'2022, a par do Gana e da Coreia do Sul.