Atenção Paulo Sousa: Atlético de olho em revelação do Flamengo e com oferta preparada

João Gomes com a camisola do Flamengo

João Gomes tem apenas 21 anos e tem brilhado no Flamengo.

João Gomes, jovem médio de 21 anos, tem dado nas vistas ao serviço do Flamengo, orientado por Paulo Sousa, e as boas exibições suscitaram o interesse do Atlético. Segundo escreve o jornal "As", o clube da capital espanhola, onde alinha João Félix, prepara uma proposta de oito milhões de euros.

João Gomes leva 21 jogos com a camisola do clube brasileiro em 2022, depois de no ano passado ter participado em 44 encontros.

Grande revelação da equipa, a promessa, refere a notícia, é já apontada à principal seleção brasileira.