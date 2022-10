Atenção FC Porto: Xabi Alonso com uma estreia de sonho no Bayer Leverkusen

Os farmacêuticos venceram por 4-0 o Schalke 04.

O Bayer Leverkusen, que recebe na quarta-feira o FC Porto, em jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, goleou em casa (4-0) o Schalke 04, numa partida relativa à nona jornada da Bundesliga.

No jogo que assinalou a estreia de Xabi Alonso no comando técnico da equipa, o triunfo do Leverkusen começou a ser construído aos 38 minutos, por intermédio do extremo francês Moussa Diaby.

Logo a seguir (41'), foi a vez do lateral direito Jeremie Frimpong abanar as redes adversárias, antes do seu bis, na segunda parte, aos 53'.

Quando o relógio já apontava para a marca dos 90', ainda houve tempo para o avançado brasileiro Paulinho também inscreveu o seu nome na lista de marcadores, perante uma formação do Schalke 04 inofensiva, com apenas um remate à baliza no decorrer do encontro.

O Bayer Leverkusen regressa desta forma às vitórias na Bundesliga, subindo ao 14º lugar, com oito pontos, ao passo que o Schalke 04 segue no primeiro posto abaixo da linha de água (18º), com seis.

Os farmacêuticos recebem o FC Porto na quarta-feira, às 20h00, depois de terem sido derrotados por 2-0 na visita ao Estádio do Dragão. Em termos de contas, os dragões (segundos) somam os mesmos três pontos dos alemães (terceiros) e do que o Atlético de Madrid (quarto) no Grupo B da Liga dos Campeões, que é liderado pelos belgas do Club Brugge, com nove.