Atenção, FC Porto: partida eletrizante acaba com empate caseiro da Lázio

Adversário dos azuis e brancos não evitou igualdade a três bolas. Golo anulado, penálti e mais oportunidades falhadas, entre erros defensivos

Foi de loucos uma das primeiras partidas de 2022 da Serie A. A jogar em casa, a Lázio fez de tudo para ganhar, mas não foi além de um empate a três, diante do Empoli, em jogo da ronda 20.

Ao minuto oito, a equipa da casa já perdia por 0-2, depois dos golos de Bajrami e Zurkowski. Logo a seguir, contudo, ainda antes do primeiro quarto de hora, Immobile reduziu o marcador.

No segundo tempo, o domínio da formação romana foi ainda mais evidente e não faltaram as oportunidades. Savic empatou, mas, logo a seguir, num erro defensivo grave, Di Francesco restabeleceu a vantagem visitante. Depois, houve golo anulado a Patric, penálti falhado por Immobile e o definitivo empate, por Milinkovic-Savic.

Com este resultado, a Lazio, o próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, pode ficar ainda mais longe dos lugares de Champions: está no oitavo posto, com 32 pontos.