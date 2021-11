Atenção, FC Porto: Liverpool goleia Arsenal antes da Champions

Diogo Jota marcou, tal como Salah e Mané. Arnold fez duas assistências e reds, de Klopp, voltaram ao pódio

Foi clara a superioridade do Liverpool, em Anfield, diante do Arsenal, No jogo grande da jornada, os reds golearam, por 4-0, e regressaram ao pódio da Premier League.

O jogo foi dominado totalmente pela equipa de Klopp, que chegou à vantagem ao minuto 40, por intermédio de Mané, após a assistência 50 de Alexander-Arnold pelo Liverpool.

No segundo tempo, Jota fez o segundo, após erro de Nuno Tavares, num grande trabalho individual. Salah também fez o gosto ao pé, antes de Minamino carimbar o resultado final, depois da segunda assistência de Arnold.

Depois de duas jornadas sem ganhar, o Liverpool regressou aos triunfos e ao pódio da Premier, aproveitando o desaire do West Ham. Os reds continuam a quatro pontos do líder Chelsea.